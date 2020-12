Vánoce na blátě! V Česku byl nejteplejší 23. prosinec v historii

V Česku se výrazně oteplilo. Podle meteorologů byla středa dokonce nejteplejším 23. prosincem za posledních 30 let. Na jihu Čech naměřili dokonce přes 14 stupňů. Už ve čtvrtek by se ale mělo začít ochlazovat. Překvapit by mohly i na prosinec neobvyklé bouřky.