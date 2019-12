Vánoce na sněhu? Naděje tu je, říkají meteorologové s nejčerstvější předpovědí

Ty pravé Ladovské vánoce se závějemi sněhu nás nejspíš nečekají, ale podle Českého hydrometeorologického ústavu se bílé nadílky dočkají alespoň na horách. V nížinách se šance na sněhovou peřinu blíží nule. Meteorologové na sociálních sítích zveřejnili mapku, do které zanesli procentuální odhad toho, kde mohou lidé se sněhem alespoň trochu počítat.

Podle meteorologů je devadesátiprocentní šance na bílé Vánoce v Moravskoslezských Beskydech. Aktuálně na Lysé hoře leží méně než 10 cm sněhu, předpokládá se ale, že na poslední chvíli během předvánočního víkendu sníh ještě připadne.



Zhruba 80% jistotu sněhové nadílky mají Krkonoše. V Peci pod Sněžkou v neděli leželo zhruba 20 centimetrů sněhové pokrývky. Podle Meteorologů bude sníh postupně odtávat, ale vzhledem k tomu, že některé noci teploty klesnou pod nulu, by se mohly vločky zase do Vánoc objevit.



Šanci 40 %, že Vánoce nebudou na blátě, dávají meteorologové Šumavě. V Železné Rudě naměřili prozatím 10 cm sněhu, ale vzhledem k neobvykle vysokým teplotám je šance, že do Vánoc nasněží, poměrně malá.



Vyhlídka na to, že na Štědrý den bude na povrchu ležet alespoň jeden centimetr přírodního sněhu, se v nížinách nepříjemně blíží nule. Praze dávají meteorologové jen 4% šanci na bílé Vánoce, Ostravě 5% a Brnu pouhá 3 procenta.

Bídnou bilanci potenciální sněhové nadílky by mohlo zachránit ochlazení, které by k nám ovšem přišlo buď od severu, nebo od západu. Brnu by tudíž k Vánocům na sněhu nepomohlo.