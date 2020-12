Vánoce se blíží! Dokdy objednat dárky, aby přišly včas? PŘEHLED

Do Vánoc a rozbalování dárků už zbývají sotva dva týdny. A kvůli pandemii koronaviru hlásí velký nápor Česká pošta i kurýrní společnosti. Dokdy je tedy třeba objednat či poslat dárky, aby byly pod stromečkem včas?

Česká pošta

Česká pošta uvádí dva různé nejzazší termíny podle toho, jaký druh balíku lidé posílají/objednávají. "U balíku do ruky garantujeme doručení do Vánoc v případě, že zásilku převezmeme k přepravě do pátku 18. prosince včetně," řekl TN.cz mluvčí pošty Ivo Vysoudil.

Pokud jde o balík na poštu nebo do takzvané Balíkovny, je času o něco víc - v tomto případě je posledním garantovaným termínem neděle 20. prosince. Podle Vysoudila mohou lidé využít poštovní pobočky v nákupních centrech nebo zásilky zanést do některého z dep.

PPL

Velký nápor a zájem Čechů zaznamenala kvůli blížícím se svátkům i nedávnému Black Friday společnost PPL. Přesto podle generálního ředitele Petra Horáka na shánění vánočních dárků nějaký čas zbývá.

"Pokud přijmeme do přepravy zásilku v pondělí 21. prosince, uděláme vše pro její doručení do Vánoc. To platí pro celé Česko. Garantovat její doručení však za současné situace nemůžeme. Rozhodně doporučujeme nenechávat objednávky na poslední chvíli, čím dříve, tím lépe. Osobně bych doporučil objednávat nejpozději ve středu týden před Vánocemi, aby dárky dorazily včas a bez stresu," nabádá Horák.

Opozdilci, kteří by chtěli doručení svých dárků popostrčit například příplatkem za expresní dodání, mají smůlu - PPL nic takového nenabízí.

"Obecně doporučujeme před Vánoci objednávat zaslání balíků na naše PPL Parcelshopy, kterých je nyní otevřeno přes 2200. Jedná se o účinnou formu vyzvednutí pro zákazníky. Nemusí se spoléhat na časové okno doručení řidičem na adrese a své nakoupené zboží si zde mohou vyzvednout v průběhu následujících sedmi dní. A to často i o víkendu," vysvětlil Horák.

Zásilkovna

Že je ideální s dárky neotálet a pořídit je co nejdřív, říká i zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková. "Pro včasné doručení po ČR pro letošní Vánoce doporučujeme našim klientům, aby své zásilky podali na našich podacích místech v České republice nejpozději do 18. prosince. Pokud předávají zásilku na depu nebo pomocí svozů, pak nejpozději 21. prosince," uvedla Kijonková.

Firma podle ní udělá vše pro to, aby pod stromečkem našli dárky i ti, kteří je řeší na poslední chvíli. "Urychlit přepravu zásilky může zákazník podáním zásilky přímo na některém z našich 15 dep. Nyní jsou všechna otevřena také o víkendu, a to až do 23. prosince," zmínila Kijonková. Přehled dep je k dispozici ZDE.

DHL Express

Nejvíc času lidem, kteří vánoční dárky řeší na poslední chvíli, dává DHL Express. "Nejzazší datum pro podání zásilky do naší sítě je 22. prosince pro doručení po České republice nebo do destinací, kde nabízíme doručení následující pracovní den, tedy 23. prosince," informoval TN.cz obchodní ředitel společnosti Jakub Tomšovský.

"Uvedený termín k podání zásilky je ten nejzazší pro doručení do Vánoc. Obecně doporučujeme odeslat zásilku o trochu dříve a nenechávat vše na poslední chvíli," nabádá Tomšovský.

