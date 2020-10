Vánoce se blíží, na nejosvětlenějším domě v Česku jsou první ozdoby

Václav Trunec z Chotovic u Litomyšle se sice pustil do výzdoby nejosvětlenějšího domu Česka, který vloni vidělo asi třicet tisíc lidí, ale letos si ho kvůli pandemii a opatřením dost možná nikdo neprohlédne. Majitel se však rozhodl, že svítit bude do února, to už by mohlo být volněji.