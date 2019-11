Vánoce se blíží, v některých městech už svítí vánoční výzdoba

Vánoce se pomalu blíží a někde už je to vidět i v ulicích. V některých městech už září vánoční výzdoba a většina obcí má dlouho dopředu vyhlédnutý i vánoční strom.

V Karlových Varech už ulice zdobí vánoční osvětlení. V Pardubicích zase vědí, kde roste strom, který se na čas stane dominantou jednoho z náměstí.

Kácet se bude 18. listopadu, transport nebude trvat dlouho, z bývalých Masarykových kasáren jsou to do centra města zhruba 3 kilometry. Navíc stromy v jeho okolí napadl kůrovec, on jediný zůstal bez újmy.

Na Masarykově náměstí v Ostravě strom ozdobí za pár dnů, bude umělý. Jeho vzhled bude prý třeba ještě doladit, aby nebylo poznat, že není opravdový.

Ve Zlíně dbají na přírodní vzhled. "Nynější stromek jsme zasadili už v roce 2009 a ten nám roste, proto po 3 letech obměníme výzdobu a bude i více světýlek," sdělil mluvčí města Zlín Tomáš Melzer.

Do centra Olomouce strom dorazí za šest dní. "Letošní strom bude pokácen 16. listopadu v ranních hodinách a na Horním náměstí by se mohl objevit zhruba v poledne," uvedla mluvčí města Olomouc Radka Štědrá.

Strom pro pražské Staroměstské náměstí zatím stále roste v Semilech. Kácet se bude 24. listopadu.

To na Slovensku jsou mnohem dál. Strom na Hlavním náměstí v Bratislavě už stojí. Instalovali ho tam poslední říjnový den.