Vánoce v nemocnici, ne všichni mohou na svátky domů

Ne každý může strávit Štědrý večer doma. Týká se to například některých pacientů nemocnic a léčeben. Na Vánoce tam s nimi zůstává personál, který se jim sváteční chvíle snaží zpříjemnit. Pokud to ovšem jen trošku jde a zdravotní stav pacientů to dovolí, pouští je lékaři na svátky domů.