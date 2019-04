"Vánoce, Vánoce, Velikonoce": Okamura si pletl svátky

Premiér Andrej Babiš odletěl už ve čtvrtek do zahraničí a delší volno chce strávit s rodinou. Nicméně ho čeká problém a to sehnat v Španělsku vrbové proutí na pomlázku a dodržet jednu z hlavních českých tradic. Otázka, jestli má pomlázku, ho ale překvapila. "Teďka jste mě zaskočil. Ne, to nemám to jsem nestihl," přiznal premiér.

Nepříznivého dopadu na zdraví své manželky a dcery pokud nebudou vyšlehány se prý nebojí. "Nějak to vyřeším operativně," má jasno Babiš.

Poslanec a místopředseda ODS Martin Kupka tráví Velikonoce pracovně, ale Sněmovnu vyměnil za staveniště. "I letos o velikonocích dojde na pletení pomlázky, ale protože v obci stavíme a to hned několik staveb, tak velkou část svátků trávím tady na stavbách," říká Kupka.

Předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru otázka, jak bude trávit Velikonoce, rozhodila. Dvakrát řekl Vánoce, místo Velikonoce i když ho reportér upozorňoval.

"Já budou Vánoce...tak..Já budu Vánoce... trávit.. Velikonoce... Já budu Velikonoce trávit s přáteli. Budeme malovat vajíčka," motal svátky Okamura.

Předseda topky Jiří Pospíšil stráví velikonoční volno na chalupě, kde chce letní počasí využít k práci na skleníku.