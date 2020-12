Vánoční nákupy měly vliv na vysoký počet nově nakažených, říká virolog

"Já si myslím, že vánoční nákupy určitě sehráli svoji roli. Rozhodně nepřispěli k tomu, aby se situace u nás zlepšovala,“ řekl ve vysílání televize Nova virolog Jiří Černý.

Na otázku, co si myslí o tom, jak se podepíše na situaci Silvestr, odpověděl, že by si přál, aby lidé zůstali především doma v rodinné společnosti. "Co se Silvestra týká, tak bych rád poprosil všechny spoluobčany, aby si rozmysleli, jestli ho chtějí trávit ve větším kolektivu nebo doma s rodinou. To je to, co by nám mohlo pomoci,“ vysvětlil Černý.

Česká republika je v 5. stupni PES už více než týden. Počty nakažených ale i tak nadále stoupají. Podle Černého je nutné si uvědomit, že všechna opatření mají zpoždění, než se jejich vliv projeví.

"Myslím si, že by stálo za to, že bychom mohli ještě více přitvrdit. Rozhodně bych to ale nedělal do začátku ledna,“ dodal Černý.