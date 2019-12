Vánoční ozdoby s Osvětimí? Památník žádá stažení z prodeje

Správci památníku připomínající místo, ve kterém nacisté připravili nehumánně o život více než milion lidí, se obchodnímu gigantu ozvali 1. prosince, hned o den později Amazon zboží stáhl z prodeje. Vyobrazení tábora zdobilo nejen ozdoby na stromeček, ale i otvíráky nebo podložky pod myši, nic z toho již zákazníci nenakoupí.

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W