Vánoční porod na Plzeňsku: Nikolka přišla na svět přímo v sanitce

Pro záchranáře z Plzeňska začal Štědrý den porodem přímo v sanitce. Nyní novopečení rodiče z plzeňského Nepomuku byli akorát na cestě do nemocnice, když se ukázalo, že porod na sále už nestihnou. Raději zastavili a zavolali na pomoc záchrannou službu. Malá Nikolka se narodila přímo v sanitním voze a podle dostupných informací se holčičce i mamince daří dobře.

Rodiče prý domácí porod v žádném případě neplánovali, a jakmile začala mít žena porodní bolesti, okamžitě nasedli do auta a zamířili do plzeňské nemocnice. Když se ukázalo, že nedorazí včas, zavolali si na pomoc záchranáře. Rodiče zvládli z Nepomuku dojet pouze do 6 kilometrů vzdálených Měcholup.

Tísňová linka se prý rozezněla přesně 49 minut po půlnoci. Sanitka s budoucí maminkou jen popojela k nedaleké Seči a už bylo jasné, že miminko přijde na svět přímo v terénu.

"Jako první na místo dorazila výjezdová skupina RZP z Nepomuku, vzápětí RV z Vlčic. U obce Seč se malá Nikolka začala drát na svět a došlo ke spontánnímu porodu v sanitce přesně v 01:11," informuje Vítězslav Sladký ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.

Z Plzně pro novorozence okamžitě vyrazila další sanita s převozovým inkubátorem. Společně pak transportovali maminku i se zdravou holčičkou do Fakultní nemocnice na Lochotíně. Záchranáři holčičce i její rodině popřáli vše nejlepší do života.