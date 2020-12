Vánoční strom ve vesnici zlomil vítr, jeho záchrana dopadla neslavně!

Dílo, za které by se nemuseli stydět ani kutilové ze známé kreslené pohádky, teď zdobí náves jihočeských Štěpánovic. "To je ostuda všech ostud." "Mně se nelíbí, připadá mi to dost strašný," reagují někteří z místních obyvatel.

Vánoční strom byl původně vsazen do kovové roury. Ani s její šířkou si ale nikdo hlavu nelámal. "On byl vysoký, takže aby se strom dostal do té roury, tak se poměrně dost seřízl. Zbylo v podstatě jenom to jádro a to nevydrželo nápor větru," přiblížil další z místních.

Obec proto požádala dobrovolné hasiče, aby polámaný strom opět postavili. Ti jsou teď naštvaní, že si lidé jejich snahy neváží.

Dobrovolní hasiči asi využili opravdu všechny prostředky, které měli. Strom teď drží železná traverza, ke kmenu je připevněna řetězy, stahovacími pásy a aby jedle už opravdu nespadla, tak je ze čtyř stran ještě podepřená dřevěnými kůly.

V letošním roce jde asi o jeden z nejméně zdařilých vánočních stromů v Česku. To v loňském roce jako by se města naopak předháněla v boji o ten nejškaredější. Ten v Bruntále vypadal jako by stál vzhůru nohama. Vysmívaný byl i ten v Táboře.