Covid mění tradice. Velké vánoční trhy v Praze nebudou!

"Vánoční svátky mají být znakem pohody a klidu. A právě v této těžké době jsou klid a dobrá nálada potřeba více než kdy jindy. Proto jsme se rozhodli přistoupit k menší verzi vánočních oslav. Jednáme se společností Taiko, že by na Staroměstské náměstí tradičně postavila vánočně ozdobený strom, aby i Pražan, který bude procházet centrem města, měl dobrý pocit z vánoční atmosféry," uvedl radní hlavního města Prahy Jan Chabr.

Společnost Taiko již vybrala vhodný strom pro instalaci na Staroměstském náměstí. Smrk ztepilý vyrostl nedaleko Jílového u Prahy na soukromém pozemku a měří zhruba devatenáct metrů.

Pokud se výrazně nezmění situace s pandemií, vztyčí zástupci organizátora strom na Staroměstském náměstí podle původního plánu v noci na 24. listopadu.

Těšit se nemůžeme ani na tradiční rozsvícení stromu na Staroměstském náměstí. "Vánoční stromeček připravujeme, nicméně jeho rozsvícení proběhne nějakou online formou," doplnil Jan Chabr.

Strom vybrala veřejnost. "Smrk ztepilý je krásně rostlý a dobře přístupný pro těžkou techniku. Výhodou je také to, že neroste daleko od Prahy. Má zhruba devatenáct metrů, což je o něco méně než obvykle, ale věřím, že by to nikomu nevadilo. S tipem se nám ozval soukromý majitel,“ provozní ředitel společnosti Taiko.

Letos přijdou Pražané i o koncoroční ohňostroj "Neplánujeme ani ohňostroj, ani žádnou jeho náhradu, která by vedla k většímu shromáždění osob," uvedl na Twitteru primátor Prahy Zdeněk Hřib.

Neplnujeme ani ohostroj, ani dnou jeho nhradu, kter by vedla k vtmu shromdn osob. Zruili jsme tak tradin ples hlavnho msta. Skromnj Vnoce nutn nemus bt hor, pokud se v duchu jejich pvodnch hodnot zamme na dobro svch blzkch v tto tk dob. — Zdenk Hib (@ZdenekHrib) October 26, 2020

Na trochu jiné vánoční trhy se musí připravit i lidé v Brně. Podoba trhů bude s ohledem na epidemii jiná, než jsou návštěvníci zvyklí poslední roky, o to zásadní ale nepřijdou ani letos. "Cílem bylo najít kompromis, který by umožnil příjemné a zároveň bezpečné vánoční Brno pro obyvatele města i návštěvníky, především z řad tuzemských turistů. To zásadní v něm chybět nebude. Náměstí Svobody rozsvítí vánoční strom, letos 14 metrů vysoká jedle z bílovického polesí,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

