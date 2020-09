Klasické české Vánoce v ohrožení: Hygiena rozhodne, co bude povoleno

Kvůli koronavirovým opatřením padla celá řada kulturních a společenských akcí. Jak to bude s blížícími se adventními trhy, zatím dle vyjádření pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) není vůbec jisté.

Zda se tradiční adventní trhy na pražském Staroměstském náměstí budou vůbec konat a jestli Pražané nepřijdou o tradiční rozsvícení vánočního stromku, podle vyjádření primátora Hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba rozhodnou hygienici.

"V tuto chvíli není jasné, jak se situace bude vyvíjet, nicméně pokud budeme všichni dodržovat platná opatření, tak věřím, že se podaří zastavit nárůst nakažených a trhy by se snad mohly i konat. Nicméně konečný verdikt bude na rozhodnutí hygieny," řekl portálu TN.cz Hřib, který pevně věří, že rozsvícení stromu "nám snad nikdo nezakáže".

Praha se však bude muset obejít bez novoročního ohňostroje a reprezentačního plesu Hlavního města Prahy. "O tom jsme rozhodli už o prázdninách, protože ta situace je v tuto chvíli skutečně nejistá, není jasné, jaká budou pravidla hygieny pro shromáždění tak velkého počtu osob na jednom místě," tvrdí Hřib.

"U trhů bude skutečně záviset na tom, jak se bude situace vyvíjet, a to bude záležet na tom, jak budeme všichni dodržovat ta platná opatření. To není jen o těch rouškách, ale je to také o dodržování rozestupů a dezinfekce rukou," vyjádřil se pražský primátor.

S absencí ohňostroje se nemíní smířit městská část Praha 2, která zaštiťuje akci Ohňostroj pro Prahu. Na náklady spojené s pořádáním ohňostroje vznikla pod hlavičkou Praha žije! dokonce veřejná sbírka.

Opatrně optimistické je vyjádření ministra zdravotnictví Romana Prymuly – podle jeho slov by se Vánoce mohly nést v duchu uvolnění opatření, pokud to epidemiologická situace alespoň trochu dovolí.

"Teď se snažíme plánovat bezprostředních cca 14 dní, aby to mělo nějaký řád a smysl, Vánoce se zatím neplánují. Potřebujeme srazit rychle ty nepříznivé hodnoty, abychom se nedostali na hranu kapacity a jakmile se to povede, tak se ta opatření zase uvolní. Já doufám, že na Vánoce by tady nemusel být takovýto režim, který tady bude následující dva, tři týdny," vyjádřil se ministr Prymula pro TN.cz.