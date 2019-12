Vánoční video české policie: Rýpnutí do Slováků si neodpustili

Již v minulosti dokázali, že sociální sítě jim nejsou cizí. Například když se zapojili do populární výzvy Tetris Challenge a ukázali, co vše s sebou běžně vozí v policejním autě. V listopadu se pak se slovenskými kolegy pustili do bratské výzvy o to, kdo získá více počtu sledovatelů na sociálních sítích. Do konce výzvy se jí podařilo získat 148 781 sledujících, o více jak dvacet tisíc fanoušků více, než se povedlo slovenské policii.

Tentokrát se naladili na vánoční atmosféru a sdíleli povedené video, ve kterém nechybí tradiční vánoční symboly, akce i legrace. Tvůrci si neodpustili ani malý vtípek na adresu slovenských kolegů.