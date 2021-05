Vaříme s Romanem: Houbařská sezóna začíná, jak z nich udělat salát?

V pátek ve Snídani s Novou opět divákům radil Roman Staša. Kuchař připravoval hovězí steak s houbovým salátem a citrónovou kůrou na grilu. S houbami se pěkně trefil do začínající sezóny, protože tento týden hlásili houbaři převážně ve Středočeském kraji bohatou úrodu jarních hub, která tu nebyla několik let.

Grilovací sezóna se rychle blíží! Vítěz MasterChefa ve Snídani s Novou tentokrát dělal hovězí steak ze svíčkové s houbovým salátem a citrónovou kůrou. "Je to jednoduchá věc, ale já ji prostě zbožňuji. K masu uděláme jednoduchý salát, protože podle mě není potřeba vždy dělat maso s omáčkou," láká Roman.

Základ podle něj je si hlavně dobře vybrat maso. "Musí být vyzrálé a měkké. Když do něj zapíchnete prst, měl by v něm chvíli zůstat důlek," vysvětluje kuchař. Proč se hovězí maso nejvíce hodí na grilování? A jak očistit řapíkatý celer, aby se dobře jedl? To všechno se dozvíte ve videu zde.

A díky vydatným dešťům je ideální čas na sběr jarních hub. Taková sezóna tu podle mykologů nebyla roky. Navíc houby zatím nejsou podle nich napadené červy, takže je ideální vyrazit na ně co nejdřív.

Tak Roman zvolil k receptu salát z hub. "Pokud máte dobré maso, není potřeba vymýšlet složitou přílohu," říká. Co je důležité při práci s houbami a jak na dobrý houbový salát ke grilovanému masu? Podívejte se na video na Nova Plus.

Na celý recept můžete zhlédnout ve videích na Nova Plus, nebo Snídani s Novou si můžete pustit na videoportálu VOYO. A pokud vás zajímají Romanovy recepty z minulých pátků, najdete je zde.