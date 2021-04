Vaříme s Romanem: Jak doma udělat tradiční mexickou specialitu?

Ve čtvrtek Roman Staša předvedl divákům opět něco ze svých kulinářských dovedností a představil svůj recept na kuřecí quesadillu. Tentokrát ve Snídani s Novou poprvé griloval! A podle moderátorů rozhodně ne naposled, od května prý budou s Romanem grilovat i venku!

Na gril do kuřecí quesadilly Roman doporučil kuřecí prsa. Stehna by se podle něj dělala příliš dlouho a zbytečně. Domácí quesadila je lepší grilovaná, ale podle Romana se to dá dělat i na pánvi. Celý postup, jak na quesadillu, najdete ve videu zde.

Quesadilla je vlastně kukuřičká placka, ve které je kuřecí maso se sýrem a nějakou salsou. Roman ale kukuřičné placky doporučuje koupit raději v obchodě. "Viděl jsem spoustu receptů na domácí kukuřičné placky, zkoušel jsem jich spoustu doma… A vážení diváci, mně to nejde," přiznal Roman. Takže po jeho vzoru můžete placky koupit.

Ke správně quesadille patří i salsa. Roman ve Snídani ukázal, jak na dvě jeho oblíbené. První je z avokáda a druhá z rajčat. "Tenhle recept já miluju," prozradil kuchař. Jak na Romanovy oblíbené salsy zjistíte ve videu zde.

V receptu je důležité mít kvalitní ingredience. Podle MasterChefa je nejdůležitější k dobrému mexickému jídlu pořídit dobré chilli a jalapeños. Také maso byste měli mít správně propečené (video).

Romana Stašu ve Snídani s Novou můžete sledovat každý pátek (až na tento) a vždy vám ukáže, jak na nějaký jeho vylepšený recept. Na všechny recepty, které ve Snídani doposud uvařil, se můžete podívat zde.