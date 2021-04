Vaříme s Romanem: Jak na sladké jídlo, které rozděluje Česko

Roman Staša v páteční Snídani s Novou dělal žemlovku vůbec poprvé v životě, a to rovnou v přímém přenosu. Přišel i s novými triky a vychytávkami, jak na tuto českou klasiku. Jak na vrstvy během pečení? To Roman prozradil ve videu na Nova Plus.

Na tom, že žemlovku lidé buď milují nebo nesnáší, se s Romanem shodli i moderátoři. Sám kuchař ale žemlovku rád nemá. "Myslím, že to je takové klasické a levné české jídlo. Rád žemlovku nemám, tak jsem se ji rozhodl udělat tak, aby mi chutnala. Takže by mohla chutnat i lidem, kteří ji normálně nemají rádi," láká na svůj recept Roman.

Jednou ze základních surovin k přípravě takzvané "zemlbáby" jsou jablka. Jejich chuť ale podle MasterChefa podstatná není. Tento kuchař si dává záležet hlavně na tom, aby jablka, která používá v kuchyni, byla česká.

Diváci Romanovi také psali, že ve svých receptech používá mnoho cukru. Tak se ho tentokrát rozhodl úplně vynechat. Základem Romanova receptu jsou tedy jablka, ale důležitou součástí je také rum, smetana a skořice. Rozinky Roman nemá rád, takže je do receptu nepřidal. Každý si pokrm ale doma může připravit podle svého gusta. Jak upéct originální žemlovku bez cukru se podívejte na videu na Nova Plus.

