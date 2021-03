Vaříme s Romanem: Jak na vejce Benedikt, prozradil MasterChef 2020

Soutěžící pořadu MasterChef Česko velmi často trápila vejce Benedikt. Jsou opravdu tak složitá, nebo je to něco, co zvládne doma každý? Recept na ně v páteční Snídani s Novou prozradil Roman Staša.

Roman Staša, MasterChef 2020, vaří každý pátek ve Snídani s Novou. Snaží se divákům představovat jednoduché recepty, které podle něj zvládne každý. Patří do nich i vejce Benedikt, která často trápila i soutěžící MasterChefa?

Základem tohoto receptu jsou správně uvařená zastřená vejce a holandská omáčka z vaječných žloutků. "Když děláte zastřené vejce, tak ta voda nesmí moc bublat," tak zní první rada Romana. Co ale musíte udělat, aby vejce bylo udělané správně, zjistíte zde.

Podle Romana to není náročný recept. "Spousta lidí si myslí, že je hodně složité udělat holandskou omáčku nebo zastřené vejce," říká Roman. "Ale já si nemyslím, že musíš být nějaký skvělý kuchař, aby se to povedlo. Je to jenom o cviku, nic víc," dodává.

Zapomnětlivý Roman zatím drží tradici, že si každý týden do Snídaně s Novou něco zapomene přinést. Tentokrát to byla naběračka, ale Roman si ví vždy rady, takže to zvládl i bez ní. Trocha improvizace jen připomíná jeho působení v soutěži MasterChef Česko.

K vejcím Benedikt patří také holandská omáčka, ke které je potřeba vodní lázeň. Hlavní ingrediencí jsou opět vejce. "Když se ta omáčka převaří, tak vzniknou jednoduše vařená vejce, které si člověk také může dát," vtipkuje Roman. V čem spočívá úspěch holandské omáčky, najdete ve videu zde.

Hlavní ale je, že holandská omáčka se musí servírovat a jíst hned, protože jinak se srazí. Což se bohužel stalo i Romanovi, protože ji musel vařit a servírovat s větším časovým rozptylem. Náladu mu to ale nezkazilo a výsledek byl i tak vynikající.