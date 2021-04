Vaříme s Romanem: Jak správně očistit krevety, prozradil MasterChef

Pravidelně každý pátek vaří MasterChef roku 2020 Roman Staša ve Snídani s Novou a radí tak divákům triky na jeho oblíbené recepty. Tentokrát připravoval krevety se salátem a rajčatovou vodou. Jak na to?

Roman ve Snídani často vaří takzvaně "na punk". Už minulý týden dělal žemlovku, a to poprvé v životě přímo ve vysílání. Tento pátek připravoval krevety se salátem a rajčatovou vodou. Ani tuto kombinaci ještě nikdy nezkoušel.

Na krevetách je podstatné je nejprve dobře vyčistit. Nejdříve se musí oloupat krunýř, pak se musí proříznout a z krevety oddělat střívko a vypláchnout. Jaký je ten správný grif Masterchefa, se podívejte ve videu zde.

Rajčatová voda zní poměrně zvláště. Přesto se moderátoři ve Snídani s Novou shodli, že to chutná výborně. Salátek udělal Roman z pak choi, koriandru, perilu, rajčata, sůl, pepř, olivového oleje a zakápnout limetovou šťávou. Jak správně používat některé z těchto cizokrajných rostlin, najdete zde.

Jak nakonec krevety od Romana chutnaly? A co se po jejich pozření stalo moderátorce Kristině Kloubkové, to zjistíte ve videu na Nova Plus. Tam také najdete všechna bonusová videa a Romanovy recepty. A celý záznam se Snídaně s Novou si můžete pustit na portálu VOYO.