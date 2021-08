Vaříme s Romanem: Kuchař ukázal trik, jak za tři vteřiny očistit krevetu

Hned ze začátku Roman upozornil na to, jak mají správně čerstvé krevety vypadat. Často totiž lidé kupují ty předvařené, které jsou růžové. Správná čerstvá kreveta má být šedivá. "Zatlačím palcem, vytáhnu to a pak rozloupnu a je to," popsal Roman jednoduše, jak krevety rychle čistit. Podívejte se ve videu zde.

Pak je samozřejmě potřeba odstranit i střívka. Některé je ale nemají. "Vždycky byste se měli ale podívat, jestli tam ta střívka náhodou nejsou," doplňuje kuchař. Podle něj se ke krevetám ideálně hodí nejen chilli, ale hlavně česnek. "Krevetu si bez česneku neumím ani představit," říká Roman.

Proto také marináda na tygří krevety je s česnekem. "Krevety se dají jíst i za syrova, dá se z nich udělat tatarák," radí MasterChef. Ke krevetám se podle něj hodí velmi jednoduchý dip. "Je vynikající a za pár minut hotový," rozplývá se Roman. Jak na dip ke krevetám, zjistíte ve videu zde.

Ke krevetám s dipem udělal Roman i zeleninový salátek. Podle něj musí obsahovat i nějakou křupavou složku. Ugrilovat krevety je pak otázkou pár minut a už budete moct pokrm podávat. Na závěrečné servírování se můžete podívat zde.

Roman ve Snídani vaří každý týden, pokud vás zajímají všechny jeho recepty, najdete je podrobně rozepsané na Nova Plus.