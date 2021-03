Vaříme s Romanem: Masterchef prozradil, jak na českou klasiku

Roman v pátečním vaření ve Snídani s Novou přišel s upraveným receptem na českou klasiku, a tak se ve studiu Snídaně s Novou linula vůně kuřete na paprice s knedlíkem. Ale to by nebyl Roman, aby v receptu něco nezměnil.

V páteční Snídani s Novou Roman Staša divákům ukázal svůj recept na kuře na paprice. Většina lidí to totiž dělá tak, že do omáčky nasype sladkou papriku a tím to hasne, ale Masterchef poukázal na to, že to můžete dělat i lépe.

"Kuře na paprice musí být s paprikou, nejde to jinak! Sypaná rozhodně nestačí," překvapil Roman. Přestože to vyplývá z názvu, mnoho lidí do kuřete na paprice čerstvou papriku nepřidává. Zkuste to podle Romana Staši, video s receptem najdete zde.

Navíc překvapil i tím, že kuře je nejlepší vařit v hrnci, ve kterém se může trošku připálit. "Když odděláváte ze dna přímo tu přismahnutou kůži kuřete, tak to je bomba. Když to nespálíte moc a není to hořké, tak to má pak nádhernou chuť," básní kuchař. Prozradil i jedno z tajemství profesionálních kuchařů.

Ke kuřeti na paprice přidal Roman i recept na speciální knedlík, který najdete ve videu zde. Jmenuje se pajfálský a tato receptura podle Romana Staši pochází z Rakouska-Uherska. Do domácího knedlíku se přidává osmažená slanina, cibule a na závěr i citrónová kůra.

Všechny Romanovy postupy jsou na Nova Plus, kde najdete i celý recept. A navíc zde můžete zhlédnout i středeční speciální díl MasterChefa - Souboj nejlepších, ve kterém se Roman Staša utkal s minulou vítězkou MasterChefa Kristínou Nemčkovou.