Vaříme s Romanem: MasterChef prozradil triky na letní grilování

Páteční recept pro diváky TV Nova připravil Roman Staša ve Snídani s Novou. Ukázal, jak na jednoduché jídlo, které se dá připravit jak na grilu, tak i na pánvi. Jaké jsou jeho tipy na grilování, zjistíte ve videu zde.

A protože grilovací sezóna začíná, můžete si zkusit podle Romana Staši připravit vepřovou panenku na grilu se sýrem feta a kukuřičným salátem. "Na domácím grilu to budete mít hotové zhruba za 45 minut," řekl Roman.

Do kukuřičného salátu přidal Roman kromě kukuřice ještě rajčata neobvyklé barvy. "Poslední dobou mě zelená rajčata baví stále víc, mají zajímavou chuť," nechal se slyšet kuchař. Recept na jeho kukuřičný salát najdete zde.

V alobalu na grilu Roman připravil také cibulovou směs s česnekem, kterou na zakončení receptu použil! Na co podle vás cibulová směs slouží? To můžete objevit ve videu na Nova Plus.

Na Nova Plus také najdete všechny Romanovy recepty, které ve Snídani s Novou uvařil. Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.