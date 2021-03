Vaříme s Romanem: MasterChef ukázal, jak správně smažit rybu

V pátek ve Snídani s Novou Roman divákům představil svůj recept na lososa se salsou a piniovými oříšky. Roman pracoval také s řapíkatým celerem, na který divákům poradil svůj trik. Podle něj je ideální oloupat z něj "vlasy", které se pak zachytávají mezi zuby, a osmažit na pánvi.

Díky této vychytávce se už celer nebude zachytávat mezi zuby, a navíc z řapíkatého celeru nebudou žádné zbytky. "Je to skvělá ozdoba, vypadá to krásně na talíři a zároveň to úžasně chutná," popisuje Roman. Jak správně na to, se podívejte ve videu ZDE.

Prozradil také informaci ze zákulisí MasterChefa, kterou možná dost diváků vůbec netušilo! "Porotce Honza Punčochář je alergický téměř na všechny ořechy, takže jsme si museli hodně dobře vybírat, se kterými budeme vařit," vysvětluje Roman, proč zacházeli soutěžící MasterChefa tak opatrně s ořechy.

Roman také poradil divákům, jak správně smažit lososa. Jeho trik je rybu nejdříve namočit v olivovém oleji. A potom na pánev přidat spoustu másla a koření. Jak postupovat při přípravě lososa podle Romana Staši zjistíte ve videu ZDE. A celý jeho recept najdete ZDE.

Roman Staša ve Snídani s Novou vaří už přes měsíc, takže pokud máte chuť vyzkoušet některý z jeho receptů, všechny je najdete na Nova Plus.

A momentálně diváci na obrazovkách TV Nova můžou také sledovat minisérii MasterChef Česko – Souboj nejlepších. Příští týden bude poslední z nich a jeden ze dvou účastníků bude právě Roman, který se postaví Kristíně Nemčkové, vítězce předchozí série Masterchefa. Kdo z nich získá Řád zlaté vařečky, sledujte už ve středu večer po Výměně manželek na TV Nova, nebo už nyní na portálu Voyo.