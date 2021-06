Vaříme s Romanem: Na dovolené choďte do podniků, kterých se bojíte

V pátek ve Snídani s Novou vařil zase MasterChef. Roman Staša připravoval tentokrát grilovaný lilek s čočkou a tatarákem z rajčat. A mimo to prozradil divákům nějaké tipy na dovolenou. Například, jaké restaurace si mají přednostně vybírat.

Roman Staša tentokrát připravoval recept, který se hodí na grilování nejen pro vegetariány, a to lilek na grilu s černou čočkou a tatarákem z rajčat. "Myslím, že lidé se s lilkem bojí pracovat, protože se může velmi lehce nepovést. A když se pokazí opravdu hodně, je to hořké a nedá se to jíst," myslí si Roman.

MasterChef v páteční Snídani s Novou připravil lilek na grilu, vydlabal vnitřek a ten pak naplnil tatarákem z rajčat. "Lilek jsem osolil, opepřil, přidal jsem olivový olej a nahoru dám ještě grilovaný sýr feta," popisuje svůj recept kuchař. Celý postup najdete ve videu zde.

Pod lilek naservíroval ještě salátek z černé čočky, sušených rajčátek a baby špenátu, který také trochu orestoval na grilu. Roman ale upozornil na správné vaření čočky beluga. "Musí se dělat v neosolené vodě, jinak by se nemusela dobře uvařit," zmiňuje. Jak zacházet s touto čočkou, zjistíte ve videu.

Roman Staša, který v tomto týdnu oslavil 33. narozeniny, byl nedávno na dovolené v Chorvatsku. Podělil se tak s diváky o tipy, jak vybírat restaurace v zahraničí a jak ho Chorvati inspirovali. "Nejlepší je dělat dobré věci úplně jednoduše," říká Roman.

"A chtěl bych doporučit lidem, aby když někam jezdí, chodili na ulici do těch šílených restaurací. Běžte do těch, kterých se bojíte, poznáte tak tamní kuchyni. Ne tu, která je pro turisty," doporučuje.

Záznam celé Snídaně s Novou je i na videoportálu Voyo. A všechny Romanovy recepty, které ve Snídani připravil, najdete na Nova Plus.