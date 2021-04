Vaříme s Romanem: Ryba, které se Češi bojí? MasterChef řekl, jak na ni

Většina lidí se mu záměrně vyhýbá, protože se obávají toho, jak ho správně upravit. Řeč je o rybě mořský ďas, kterou v páteční Snídani s Novou připravoval na grilu MasterChef Roman Staša. Jak správně vyfiletovat tuto chutnou rybu, najdete ve videu zde.

"Kvůli jednoduchosti s filetováním je podle mě oblíbenou rybou u nás losos," myslí si Roman. Oproti ďasovi nemá tolik kostí, ale když víte, jak správně na něj, nebudou vás podle MasterChefa kosti tolik trápit ani u ďasa.

K této nevšední rybě udělal Roman i nevšední omáčku, a to okurkovou vodu. Stačí do mixéru dát několik okurek, přidat citrón, olivový olej a okurková voda je na světě. Ale jedna velmi běžná ingredience by podle Romana tuhle pochoutku mohla zkazit. Jaká to je, zjistíte ve videu zde.

"Mořský ďas s okurkou je úžasná kombinace. Přidám k tomu ještě papriku a salsu, která funguje dobře i s jakoukoliv jinou rybou," popisuje recept MasterChef. Nejlepší prý na ďasovi je jeho chuť. "Tahle ryba je tak dobrá, že nepotřebuje k dochucení žádné další bylinky," myslí si kuchař.

Všechny recepty z Romanova vaření ve Snídani s Novou najdete na Nova Plus. Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.