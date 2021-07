Vaříme s Romanem: Udělejte si doma spálenou smetanu podle MasterChefa

Vítěz soutěže MasterChef Česko opět vařil ve Snídani s Novou. Roman Staša v pátek divákům ukázal, jak na výbornou snídani. Připravoval totiž domácí müsli se spálenou smetanou. Podívejte se, jak na to.

Roman Staša v pátek ve Snídani s Novou připravoval domácí müsli se spálenou smetanou. Co je to vlastně spálená smetana a jak na ni? Tuto pochoutku, kterou nedávno ochutnal, se Roman rozhodl naučit i diváky Snídaně! Příprava je přitom velmi jednoduchá, je však potřeba nezapomenout na zásadní věc. Co budete potřebovat, zjistíte ve videu zde.

Podle něj se k müsli spálená smetana hodí téměř dokonale. "Vezmete si dřevo nebo uhlík, musí to být přírodní. Spálíte to, dáte do smetany, v tom se ten uhlík malinko vyvaří, přecedíte přes plátno a ta chuť bude jiná," popisuje Staša.

Recept na domácí müsli zabere podle Romana přibližně 20 minut času. Přidal tam podle svých slov také tunu másla, třtinový cukr a javorový sirup. Celý recept včetně ingrediencí pak najdete zde. Doporučujeme ale podívat se i na videa, jelikož Romanovy nejlepší nápady většinou vznikají improvizací a v postupu tak často nejsou zahrnuty.

Jednou z ingrediencí, se kterou Roman pracoval, bylo granátové jablko. Mnoho lidí vlastně neví, jak správně s touto surovinou zacházet. Jednou z důležitých věcí je krájet granátové jablko na prkýnku, na kterém vám tolik nezáleží. Může jej totiž nabarvit. MasterChef také ukázal, jak granátové jablko podle něj nejrychleji vyloupat, jeho trik najdete ve videu zde.

Celou Snídani s Novou si můžete pustit na videoportálu VOYO. A pokud se chcete inspirovat i ostatními Romanovými recepty ze Snídaně, najdete je na Nova Plus.