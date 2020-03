Gates smrtící pandemii předpovídal: Investujme do medicíny, nabádal

Bill Gates, zakladatel společnosti Microsoft, varoval svět před nebezpečným virem už v roce 2015. Uvědomoval si, že to, co bude v budoucnu zabíjet mnoho lidí, nebudou války, ale šířící se nemoci.

"Pokud něco způsobí smrt 10 milionů lidí v příštích desetiletích, je pravděpodobné, že se bude jednat o vysoce nakažlivý virus, a ne o válku." Nebudou to tedy zbraně, ale šířící se nákaza. Jeho předpověď je aktuální právě dnes, kdy svět bojuje s pandemií koronaviru.



Bill Gates takto promluvil v roce 2015 během cyklu přednášek a konferencí. Jeho slova směřovala do budoucna, vycházel ale také z aktuální situace. V březnu roku 2014 se světem začala šířit ebola.

Byť jeho projev měl pouhých osm minut, stihl předpovědět, co nás v brzké době čeká. Zároveň také navrhl, abychom investovali víc peněz do vakcín, výzkumu a školení zdravotnických pracovníků. Domníval se totiž, že svět by nemusel být připraven na budoucí epidemii. "Není důvod k panice, ale musíme jít dál," dodal.