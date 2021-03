VAROVÁNÍ: Nebezpečný přívěšek na klíče ohrožuje nejmenší děti

Na trhu by už neměla být hračka, která může ohrozit zdraví nejmenších dětí. A v mimořádném případě dokonce i jejich život! Panenka s copánky – přívěsek na klíče – se totiž skládá z malých součástí, které se snadno oddělní a dítě by je mohlo vdechnout. ČOI už prodej nebezpečného výrobku zakázala.

Plastová panenka, která má na hlavě připevněný řetízek s kroužkem na klíče, představuje zdravotní riziko pro děti. "Panenka je oblečená v šatičkách různých barev, na kterých jsou připevněné různobarevné látkové květy. Na nohou má snímatelné plastové botičky," popsala problémový produkt Česká obchodní inspekce.

"Výrobek není v souladu s požadavky o bezpečnosti hraček. Výrobce ani neupozorňuje na žádné riziko pro děti ve věku do tří let, které by s výrobkem mohlo být spojeno," poukázali inspektoři na nedostatky. Panenka se prodává bez obalu a jakýchkoli dalších informací pro spotřebitele.

Česká obchodní inspekce proto nařídila distributorovi hračky, aby produkt neprodleně stáhl z trhu. Současně nahlásila nebezpečnou hračku v rámci evropského varovného hlášení – tzv. systému RAPEX. Do něj dávají své poznatky všechny členské státy EU.

