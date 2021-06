Varování odborníků: V létě bude řádit indická mutace! Rady, jak se bránit

Ještě minulý týden měl Státní zdravotní ústav (SZÚ) v Česku potvrzených 30 případů nakažlivé indické mutace delta. Nyní už se jich sekvenací vzorků podařilo odhalit 96. Jak upozorňuje šéfka Národní referenční laboratoře Helena Jiřincová, nejde o konečné číslo.

Nejvíce se obává blížícího se léta, kdy lidé začnou ve velkém cestovat za hranice České republiky. Tím podle ní dáme viru prostor se vyvíjet a vytvářet nové mutace, které budou odolnější. "Dá se předpokládat, že se rozšíření nevyhneme," říká. "Čím je virus rozšířenější, tím větší evoluční tlak na něj působí a on se pak přizpůsobuje tak, aby unikal protilátkám," varuje.

O tom, že Češi v létě budou bojovat hlavně s indickou variantou viru, je přesvědčený i Michal Kolář, šéf oddělení genomiky a bioinformatiky Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR. "Viděli jsme to na jaře s britskou variantou. Během dvou měsíců jasně dominovala,“ říká. "Jsme otevřený stát. Máme otevřené hranice, jezdí k nám turisti a budeme jezdit na dovolené, tomu nezabráníme. Ale musíme to zpomalit,“ dodává.

Jak se chránit proti indické i dalším mutacím



Základní pravidla jako dodržování rozestupů nebo nošení respirátorů na přelidněných místech, ale také očkování. Všechny tyto faktory mohou podle odborníků výrazně přispět k tomu, že se virus nebude tolik šířit. Základní pravidlo ale zní, nejezdit do míst, kde je virus hodně rozšířený. A to ani v případě, že jste očkovaní. Čím více rizikovějších kontaktů, tím vyšší pravděpodobnost, že narazíte na virus, který dokáže odolat vakcinaci.

"Je to jako s chřipkou. Když víte, že je chřipková epidemie, tak se musíte rozhodnout, jestli chcete do divadla a riskovat, že ji dostanete,“ upozorňuje Kolář. "Budeme-li cestovat, byť vakcinovaní, do míst, kde je vyšší incidence některých variant, země jsou rizikovější a budeme si rizikově i chovat, tak přispíváme k tomu, že virus vystavíme tlaku vakcín a bude mít kam utíkat," přidává varování i Jiřincová.

Jenže vzhledem k tomu, jak velká je lidská populace a kolik obyvatel cestuje, se viru daří neustále unikat a adaptovat se. Abychom zabránili další nezvladatelné vlně koronaviru, je podle Koláře i Jiřincové nutné šíření viru zpomalit.



"V uzavřených místech bez ventilace a na místech hromadné dopravy noste, pokud možno respirátory. Vyhýbejte se oblastem, které jsou velmi rizikové," radí na závěr šéfka Národní referenční laboratoře. Také Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje, plně očkovaní lidé i nadále nosili respirátory. Podle organizace je mutace delta už v nejméně 85 zemích světa.

