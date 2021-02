Varování vědců: Musíme proočkovat i děti. Bez toho pandemie neskončí

Izraeli se podařilo to, co žádnému jinému státu na světě. Z devíti milionů obyvatel jich naočkoval už přes 65 procent, tedy seniory, i lidi v produktivním věku. Jenže ani to podle lékařů nestačí.

"Máme v zemi dva a půl milionu dětí, které nemohou být očkované, proto pravděpodobně nedosáhneme kolektivní imunity, i kdyby se očkoval celý zbytek populace,“ informovala izraelská lékařka Sharon Alroy-Preisová.

Politici zatím očkování dětí neřeší, podle odborníků bude zřejmě nezbytné:



Proočkovanost 60 procent, o které se na začátku pandemie mluvilo, podle genetiků už nestačí. Nutností je prý naočkovat zhruba 85 procent lidí, a tedy i děti. "Se nám mezitím objevila i varianta, která se šíří snáze, je tedy více infekčnější a pochopitelně proto musíme naočkovat více lidí," uvedl molekulární genetik Jan Pačes.

Žádná vakcína pro děti zatím nebyla schválena. Podle imunologů se buď vyrobí úplně nová, anebo se použije ta, kterou se v současné době očkují dospělí.

"Ty stávající očkovací látky nebyly zatím dostatečně vyzkoušeny na očkování dětí," řekl prezident České lékařské komory Milan Kubek. Testovat vakcíny před časem začaly firmy Pfizer, Biontech a Moderna. Výsledky by měly být nejdřív za půl roku.

Předseda České vakcinologické společnosti Chlíbek se vyjádřil k očkování dětí: