Usmiřování ve Svatbách: "No poňuňej se," přitulila se Štěpánka po hádce

Nejhlučnější ze všech byla hádka Štěpánky a Pavla. "Všechno si strašně usnadňuješ, protože jsi líný! Ty jsi typický Čech! Tohle může udělat jen čuně," vystartovala Štěpánka na Pavla kvůli úklidu domácnosti. Hádka se strhla, protože Pavel do čisté vany vylil špinavou vodu z vytírání podlahy.

Navíc pak Pavel vytáhl svůj trumf: "Podívej, tohle je náš společný ručník na ruce. Ty mi budeš říkat, kdo je prase! Je na něm make-up," mával před Štěpánkou špinavým ručníkem. Přesto se pár se nakonec usmířil a na konci dílu už se zase objímali a líbali.

"Ahoj muži můj, no poňuněj se," tulila se k Pavlovi Štěpánka jen dva dny po hádce. Oba se rozhodli, že ještě trochu proberou Štěpánčin výbuch. "Jsem trochu sekýrovací typ," přiznala Štěpánka. "Musí být po tvým hodněkrát," potvrdil jí manžel. "Jakou sis mě vzal, takovou mě máš," uzavřela Štěpánka konverzaci.

Petra s Reném k sobě stále hledají cestu. "Přišel jsem z fitka a doma nikdo. Tak si budu číst. 10 tipů, jak se stát lepším manželem," konstatoval smutně René. Petře kupoval každý den růži, tudy asi cesta k jejímu srdci nevede. "Co mám s tebou dělat. No poděkuji ti, ale říkala jsem, ať to neděláš,“ vyčetla mu Petra. "Ještě se mi nestalo, abych holce koupil kytičky a ona mi řekla, že to nemá ráda," nechápal René.

Pár se se přesto pořád snaží najít společnou řeč. Vydali se společně za terapeutem, který se snažil jim poradit. René se nemá stále do všeho vrhat po hlavě a tlačit na Petru. A ta by se pro změnu měla víc snažit a naučit se hledat kompromisy. Peťa si radu vzala k srdci a připravila svému muži překvapení. Udělala mu maso k večeři, přestože ona maso nejí a hnusí se jí.

U Františka s Natálií se situace odvíjí hlavně od toho, jakou náladu má nevěsta. František jí chtěl pomoct s kariérou a také si vypůjčil skútr, aby se na něm mohla Natálka projet, přála si to už od svatební cesty. Ale jeden večer u nich doma bylo hodně nepříjemné napětí. Natálka totiž nepřišla a František pro ni tak večeři připravoval zbytečně. Jeho paní se ale vrátila z flámu až pozdě v noci.

Všechno si ale vyříkali a vypadá to, že u nich svítá na lepší časy. "Je to úplně jiná holka. Dá se s ní bavit a je příjemné s ní trávit čas," divil se František. "Asi jsme odbourali nějaký problém ohledně komunikace, protože to fakt mezi námi funguje," myslí si Natália. Při poslední procházce se spolu dokonce drželi za ruce a oba vztahu ještě dávají šanci.

Simona s Radkem si doposud užívali líbánky v Portugalsku plnými doušky. Sympatická Simona zatím slzy svého ženicha přechází s úsměvem. "To je hezký, že se tak umíš dojmout," reagovala na jeho pláč, když Radek poprvé viděl oceán.

Radek ale nedokázal překousnout Simoninu upřímnost, že se jí nelíbí. Nechal ji na pláži samotnou a uraženě odešel. Jeho slzy na sebe opět nenechaly dlouho čekat. Pár už se také ze svatební cesty vrátil a první večer si užili s kytarou a zpěvem na balkónu. "Rozhodně to byl moc hezký začátek," dodala Simona.