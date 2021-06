Vatikán zuří kvůli italskému zákonu! O LGBT by se měly učit děti ve školách

Vatikán podal oficiální protest proti návrhu zákona, který má v Itálii zabránit homofobii. Podle církevního státu by omezil náboženskou svobodu a římskokatolické instituce. Podle zastánců zákona ale nemá Vatikán právo zasahovat do italských vnitřních záležitostí.

Zákon, který už schválila dolní komora parlamentu, má homosexuály, transgenderové osoby a další příslušníky takzvané LGBT komunity bránit před diskriminací. "To, že Vatikán vstoupil do diskuze o italském zákonu proti homofobii, je hrozivé. Nic takového se v Itálii dosud nikdy nestalo," uvedl Francesco Angeli, italský zástupce LGBT komunity.

Vatikán udává, že by zákon omezil náboženskou svobodu římskokatolické církve a mohl by vést i k její kriminalizaci. Ta totiž například odmítá sňatky homosexuálů nebo to, aby mohli adoptovat děti.

"Pokud ten návrh zákona znepokojuje Svatý stolec, pak znepokojuje každého z nás," kardinál Kevin Farrell. Církvi vadí i to, že by podle zákona měla o homosexualitě vyučovat na svých soukromých školách.

"Nechápu, že by zákon podle Vatikánu narušil svobodu projevu katolíků. Vadí mi i to, že chtějí blokovat oslavy dne proti homofobii ve školách. To, že by základní školy nemluvily o homofobii je pro nás nepřijatelné," dodal Angelli.

Podobný spor řeší v posledních týdnech Maďarsko. Tamní vláda schválila zákon, který zakazuje propagaci homosexuality mezi nezletilými. Proti zákonu se v Maďarsku protestovalo a nevoli vyvolal i na mezinárodním poli, třeba německý brankář Neuer na fotbalovém mistrovství Evropy nosí na podporu LGBT komunity kapitánskou pásku v duhových barvách. Stejným způsobem chtěl Mnichov nasvítit i tamní stadion, kde bude dnes hrát Německo s Maďarskem. To ale UEFA zakázala.