Vdova obrátila. Poslední rozloučení s Jiřím Menzelem nakonec bude

Jiří Menzel, který ve věku 82 let zemřel minulou sobotu, si výslovně nepřál veřejný pohřeb. "Lidi to otravuje," řekl už před sedmi lety televizi Nova. Vdova po slavném režisérovi Olga Menzelová ale vyslyšela přátele i fanoušky. Poslední rozloučení proběhne v pražském Rudolfinu.

Poslední rozloučení s Jiřím Menzelem nakonec proběhne. Vzdát hold oscarovému režisérovi bude možné v pátek 18. září od 10 hodin ve foyer pražského Rudolfina. Vdova Olga Menzelová to řekla Nedělnímu Blesku.

"Uslyšíte hudbu z jeho filmů, budete se moci zapsat do kondolenčních knih a před Rudolfinem si budete moci oživit vzpomínky na Jirku i jeho filmy zhlédnutím malé výstavy Rozmarná léta Jiřího Menzela," popsala, co se bude v Rudolfinu dít. Jeho brány zůstanou všem, kteří se chtějí s Menzelem rozloučit, otevřené do 18 hodin.

Režisér, který zemřel minulou sobotu, přitom veřejný pohřeb bytostně odmítal. Menzelová ale vyslyšela fanoušky. Ti se chtěli velikánovi českého filmu naposledy poklonit.

"Nechci mít pohřeb, protože vím, jak to lidi otravuje, že musí jít a nosit kytky a brečet a podávat si ruce," vysvětloval Menzel svůj postoj televizi Nova už před sedmi lety. "To je blbý cirkus. Nechci to. Nechci pohřeb, jakmile tady bude ta tělesná schránka, tak spálit, rozsypat, zapomenout. Důležité je, že zůstaly nějaké filmy, pár let se na ně bude vzpomínat, ale jako chodit ke hrobu, to je blbost," měl jasno režisér.

Na pietní událost za Menzela v pátek přímo naváže festival Dvořákova praha. Rudolfinem se tak rozezní hudba Wolfganga Amadea Mozarta, který patřil k režisérovým nejoblíbenějším skladatelům.

