Ve čtvrtek počítejte až s 19 °C, ale i s deštěm a silným větrem

Čtvrteční ráno a dopoledne může počasí klamat, leckde bude polojasno, na zbytku území oblačno až zataženo. Na deštník ovšem nezapomeňte, odpoledne se příjemné počasí promění. Na severu začnou ojediněle přeháňky již dopoledne, později odpoledne a večer od severozápadu počítejte s deštěm nebo přeháňkami na většině území. Později večer na severozápadě a severu nad 900 m mohou přijít srážky i sněhové.

Nejvyšší teploty se budou ve čtvrtek pohybovat mezi 13 až 17 °C, na jihu Moravy bude až 19 °C, naopak na Karlovarsku kolem 11 °C, v 1000 m na horách kolem 8 °C. Bude foukat mírný, postupně čerstvý jihozápadní vítr 5 až 10 m/s, místy s nárazy 15 až 20 m/s, na hřebenech hor kolem 25 m/s se bude později odpoledne a večer měnit na západní až severozápadní a bude slábnout.

Tlaková tendence bude mít slabý až mírný pokles, později od severozápadu mírný vzestup. Rozptylové podmínky budou dobré.



Za studenou frontou, která postoupí z našeho území k jihovýchodu, k nám bude proudit chladnější vzduch od severozápadu. Jeho příliv zesílí již ve čtvrtek večer po přechodu podružné studené fronty.

V noci pak bude zataženo až oblačno, v jihovýchodní polovině území déšť nebo přeháňky, jinde jen ojediněle přeháňky, v polohách nad 800 m sněhové. Během noci od severozápadu ustávání srážek a ubývání oblačnosti.



Nejnižší teploty 5 až 1 °C, na jihovýchodě a východě 8 až 4 °C. Mírný západní, zpočátku až severozápadní vítr 2 až 6 m/s.

Do pátečního rána je v platnosti výstraha před povodňovou bdělostí, platí pro oblasti Šumavy. Druhá výstraha před silným větrem zůstává v platnosti také až do pátečního rána, silný vítr s nárazy 55 až 70 km/h by mohl udeřit zejména v oblasti Čech, na Moravě pak v oblasti Šumperska.

Pro pátek platí proměnlivá oblačnost, na horách ojediněle sněhové přeháňky. K večeru přeháňky místy, zejména v severní polovině území, a později v polohách nad 600 m sněhové. Nejvyšší teploty 6 až 10 °C, na jihovýchodě a východě až 12 °C.

Mírný, postupně čerstvý západní vítr 5 až 10 m/s s nárazy 15 až 20 m/s, na hřebenech hor kolem 25 m/s, bude k večeru slábnout a měnit se na severozápadní.

Tlaková tendence hlásí setrvalý stav nebo slabý pokles, večer mírný vzestup. Rozptylové podmínky budou dobré.