Stovky nehod komplikovaly dopravu, bylo jich nejvíce za celý nouzový stav

Na pražské Jižní spojce si ve čtvrtek v podvečer řidiči zažili to, na co si v posledních týdnech skoro odvykli. "Radosti" pražské dopravy se jim připomněly v plné síle. Stejné to bylo ve městě, na jeho okrajích či hlavních výpadovkách. Všude dopravu brzdila řada drobných nehod.



"Ve čtvrtek jsme v Praze zaznamenali nárůst dopravních nehod, což v souvislosti s uvolňováním opatření a prodlouženým víkendem znamenalo vytváření kolon," sdělil mluvčí pražských policistů Jan Daněk. V pátek už bylo aut sotva zlomek a doprava krásně plynula. Kdo mohl, vzal z Prahy nohy na ramena. Město bylo jako vymetené.



Po celé republice se ve čtvrtek stalo 320 bouraček. Od začátku nouzového stavu to bylo vůbec nejvíce za jediný den. "Apelujeme na řidiče a všechny účastníky silničního provozu, aby se na pozemních komunikacích chovali ohleduplně a ukázněně," poprosil ředitel dopravní policie Jiří Zlý.

Provoz začal housnout a pomalu se vrací k době předkoronavirové. Pro řadu řidičů, kteří za volant delší dobu nesedli, to může být problém. "Po těch dvou měsících se chováme, tak jako bychom byli tak trochu začátečníci," řekl mluvčí ústředního automotoklubu Igor Sirota. Druhou skupinu, tedy ty, kteří naopak jezdili neustále, to ale také ovlivní. Právě proto, že si odvykli od tak hustého provozu.