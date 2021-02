TV Nova slaví narozeniny! Podívejte se na důležité okamžiky

Byli jsme u velkých vítězství, ale společně jsme čelili i katastrofám. 4. února 1994 v sedm hodin večer všichni očekávali, co jim nová celoplošná soukromá televizní stanice přinese. Startovalo se přenosem z Národního muzea a poté Televizními novinami. Během 27 let zažila TV NOVA řadu změn, jedno se ale od roku 1994 nezměnilo. Stanice se od počátků drží na čele žebříčků sledovanosti a to hlavně díky vám!