Ve Francii a v Itálii schválili covid pas, Italové vyšli do ulic

Francouzský parlament schválil covid pas, který bude vstupenkou do restaurací. Potřeba ale bude i při vnitrostátním cestování. Potvrzení o bezinfekčnosti bude provázet také běžný život lidí v Itálii, protože zavedla takzvaný zelený pas. Tím se lidé musí prokazovat při vstupu do restaurací, kin a muzeí. O víkendu proti tomu v Itálii protestovaly desítky tisíc lidí.

Davy Italů se o víkendu vydaly do ulic několika měst. Nesouhlasí totiž s nařízením vlády, které od 6. srpna podmiňuje běžný život takzvaným zeleným pasem.

Italové, kteří budou chtít dovnitř do restaurací, do fitka, do kina či muzea, se musí prokázat bezinfekčností – tedy, že za posledních devět měsíců dostali alespoň jednu dávku vakcíny, covid-19 prodělali v posledním půlroce nebo mají platný negativní test. Ten nesmí být starší více než 48 hodin.

Italská vláda argumentuje tím, že už si nemůže dovolit žádné ekonomické ztráty a nechce zemi poněkolikáté zavírat do lockdownu.

Podobně uvažují i francouzští zákonodárci. Ti v pondělí schválili covid pas, bez kterého bude normální život ve Francii prakticky nemožný. Vláda totiž požaduje, aby se lidé při návštěvě restaurací, ale také při nástupu do vlaku či letadla prokazovali bezinfekčností.

Francouzi budou muset covid pasem dokázat, že jsou naočkovaní, testovaní nebo onemocnění covid-19 v nedávné době prodělali. Opatření se zatím týkají pouze dospělých, od 30. září vstoupí v platnost i pro děti od 12 let.