Ve Frankfurtu evakuují přes 16 tisíc lidí kvůli půltunové bombě

Ve Frankfurt nad Mohanem začaly přípravy na nedělní zneškodnění půltunové letecké bomby z druhé světové války, kterou objevili dělníci při stavebních pracích. Z evakuační zóny, která zahrnuje i centrum města, musí odejít 16 a půl tisíce lidí.

Podle serveru T-Online.de byli prvními evakuovanými obyvateli lidé z pečovatelského domu. Mezi nimi bylo i 25 pacientů v kómatu, které převezli do jiných nemocnic a ústavů. "Převoz proběhl hladce," řekli hasiči.

Zbylí obyvatelé musí své domovy opustit do nedělní osmé hodiny ráno. Zneškodňování bomby by mělo začít odpoledne - a pokud všechno půjde podle plánu, po 18. hodině už by mělo být vše hotovo.

Likvidace bomby bude mít dopad na železniční i městskou hromadnou dopravu. Omezení provozu se dotkne i mezinárodního letiště. "Rozsah omezení závisí na počasí a povětrnostních podmínkách. Lety mohou být zpožděné. Cestující jsou povinni se všas informovat před odletem na internetových stránkách leteckých společností," napsalo frankfurtské letiště na svých stránkách.

Uzavřená bude také zoologická zahrada, protože její severní část leží v evakuační zóně. Týká se to například žiraf nebo lidoopů - zvířata v postižené oblasti ani nebudou vypuštěna do výběhů, budou po celou dobu uvnitř. Lidem, kteří musí v rámci evakuace opustit své domovy, město jako pozornost umožní vstup zdarma do muzeí a botanické zahrady.