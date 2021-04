Ve skladech už nejsou žádné testy pro školy. Čeká se na ministerstvo

Ve skladech Správy státních hmotných rezerv (SSHR) už nejsou žádné antigenní testy určené pro základní školy, oznámil úřad v úterý. Všechny už se rozvezly a další nákup se momentálně nepřipravuje. Výběrové řízení na dodání 5,6 testů se v pondělí zrušil, protože ani jedna z přihlášených firem nesplňovala podmínky. Ministerstvo školství situaci intenzivně řeší, řekla TN.cz jeho mluvčí Aneta Lednová. Návrat dalších žáků do škol příští pondělí podle ní v ohrožení není.

SSHR už na svých skladech nemá ani jeden antigenní test pro školy. Nejsou tam ani PCR testy, které musí vyhodnocovat specializovaná pracoviště, a hmotným rezervám tak jejich nákup nikdo ani nezadal.

"Co se týče zásob, tak správa již všechny antigenní testy pro školy ze svých skladů vydala a další nyní nemá. Novou zakázku na nákup antigenních testů jsme zatím nevypsali. Čekáme na podklady z ministerstva školství a zdravotnictví," uvedl pro TN.cz předseda SSHR Pavel Švagr.

Hmotné rezervy v pondělí zrušily výběrové řízení na 5,6 milionů antigenních testů, protože ani jedna z přihlášených společností nesplňovala podmínky dodání. "Nejsme už v nouzovém stavu, a tak postupujeme v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek," podotkl v pondělí Švagr.

"Samozřejmě je to nemilé, protože ministerstvo školství požadovalo tyto testy dodat do 3. května," dodal šéf hmotných rezerv. Příští pondělí se přitom do lavic mají vrátit další žáci.

Návrat žáků prý není v ohrožení

Ministerstvo školství podle jeho mluvčí Anety Lednové už od pondělního odpoledne situaci intenzivně řeší. "Ministerstvo zdravotnictví musí urychleně upřesnit specifikace, aby zakázka mohla být Správou státních hmotných rezerv vypsána znovu," řekla.

Návrat dalších žáků do škol prý v ohrožení není. "Pro tyto situace ministerstvo školství do pandemického zákona včlenilo pojistku, aby bylo možné decentralizované řešení nákupu testů, tedy aby si zřizovatelé či školy nakoupili testy sami a ministerstvo jim následně jednorázově posílilo rozpočty," vysvětlila Lednová.

Problém s nákupem je podle resortu školství příležitostí ke zrychlení debaty o zavedení PCR testování ve školách ze strany ministerstva zdravotnictví.

Ne všechny školy mají s antigenními testy dobrou zkušenost. V jedné vyšly negativně, dvě děti ale měly covid: