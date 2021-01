Ve školce se objevil covid! Ředitelka ji nechala otevřenou, nemohla prý jinak

V sobotu 23. ledna byla u jedné ze zaměstnankyň kuchyně v MŠ Lužická v Hradci Králové potvrzena nemoc covid-19. Nakažená ještě ten den kontaktovala ředitelku školky Jordanu Vařákovou a o výsledku testu ji informovala.



Přesto v pondělí 25. ledna fungovala školka v běžném provozu, což rozzlobilo některé rodiče, kteří si stěžují, že nedošlo k okamžitému uzavření mateřské školy. Ta byla zavřena až o den později, v úterý 26. ledna. Nákaza se následně potvrdila ještě u jedné kuchařky, která pracovala v pondělí.



Ředitelka Vařáková ale tvrdí, že nemohla jednat jinak, protože sama školku zavřít nemohla. "Informaci mi musí dát hygiena, která se mi neozvala. Radila jsem se i s magistrátem, sama jsem telefonovala na krajskou hygienickou stanici kvůli informacím. Od 8 hodin ráno jsem se tam nemohla dovolat, nakonec jsem se dostala k paní vedoucí, která mi řekla, že mě bude informovat až zpracují data," řekl Vařáková TN.cz.



Krajská hygienická stanice Královehradeckého kraje se jí ozvala kolem poledne. "Kdybych si to nevytelefonovala, tak by mi dali vědět třeba až v pondělí večer," stěžuje si ředitelka na pomalý postup KHS.



Podle ředitelky by měla hygiena v případě mateřských škol jednat rychleji. Ona sama si stojí za tím, že chybu neudělala. "Já nemůžu dělat nic jiného. Mluvila jsem i se zřizovatelem a bylo mi řečeno, že jsem postupovala, jak se postupovat má. Musím to mít dané od KHS," řekla Vařáková.



Hygienická stanice Královehradeckého kraje přiznává, že v případě mateřských škol by měla existovat priorita. "Problém je v tom, že ti, kteří navolávají covid pozitivní případy, tak dosud v jejich seznamu nevidí zaměstnání daného člověka. Čekáme na aktualizaci programu. V okamžiku, kdy zaměření dané osoby bude v seznamu zřejmé, tak například školku si bude navolávat zásadně naše KHS," uvedla tisková mluvčí hygieny Veronika Krejčí. Nyní první hovory provádí kromě KHS také centrální callcentrum, které přetížené hygieně vypomáhá.



Hygienická stanice nicméně odmítá, že by ředitelka musela čekat na rozhodnutí KHS. "Paní ředitelka školku uzavřít může po dohodě se zřizovatelem. To se také nakonec v úterý 26. ledna stalo, a to vzhledem k zařazení personálu kuchyně do karantény, ve školce tedy neměl kdo vařit. Zavírání celé školky jen pro výskyt C+ osob není standardním postupem," dodala Krejčí.



Zřizovatelem mateřské školy je magistrát Hradce Králové, podle kterého postupovala ředitelka správně. "Paní ředitelka celou situaci řešila intenzivně nejen během víkendu. Kontaktovala příslušné orgány, komunikovala také se zřizovatelem i svými zaměstnanci. Zároveň postupovala dle doporučení vydaných odborem školství magistrátu," uvedla mluvčí města Kateřina Šmídová.

Za pravdu ředitelce dává i Česká školní inspekce. "Ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem předmětné mateřské školy lze omezit nebo přerušit provoz mateřské školy i v jiných měsících, než je červenec a srpen. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Je zapotřebí, aby ředitel mateřské školy měl k dispozici od orgánu ochrany veřejného zdraví informaci, jak má být v daném případě postupováno, aby bylo postaveno na jisto, že zde vyvstal důvod znemožňující poskytování předškolního vzdělávání," uvedl náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Ředitelka také nemohla vypsat ředitelské volno, protože tuto možnost mají jen ředitelé základních a středních škol. Podle ministerstva školství nicméně měla ředitelka hygienu kontaktovat již o víkendu. "Za MŠMT platí obecné doporučení, že hned v první chvíli, kdy se zjistí výskyt, se má ředitel školy spojit s krajskou hygienou a dál postupovat dle jejich pokynů," uvedla mluvčí ministerstva Aneta Lednová.



Královehradecký kraj patří mezi nejvíce zasažené kraje v republice. Nejhorší situace je v okrese Trutnov, hygienici se obávají, že za vážnou epidemickou situací by mohla být tzv. britská mutace koronaviru.

