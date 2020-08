Ve Skotsku vykolejil vlak. Zasahují desítky záchranářů i vrtulník

Na twitteru se objevila i údajná fotografie přímo z místa, ta ukazuje zničené vagóny, přičemž jeden je otočený na střechu. Na další fotografii je vidět hořící lokomotiva. Britská média pak zveřejnila snímek z dálky, kde je vidět, že záchranáři vyrazili k místu nehody skutečně ve velkém počtu.

"Policisté byli na místo přivoláni v 9:43, společně se záchranáři a hasiči," uvedla na twitteru britská dopravní policie. Že jde o "extrémně vážný incident" napsala na twitteru i skotská premiérka Nicola Sturgeonová.

Podle britských médií jsou z místa hlášeni vážně zranění a také minimálně jeden mrtvý. Podle listu The Scotsman je obětí nehody strojvůdce. Záchranáři se ale obávají, že nehoda má ještě minimálně jednu další oběť.

List Daily Mirror uvedl, že vlakem cestovalo 12 osob. V Aberdeenu platí přísná karanténní opatření kvůli onemocnění Covid-19. Cestování na vzdálenost přesahující 5 mil je povoleno jen za prací nebo za vzděláním.

Příčinou nehody mohlo být podmáčení svahu po vydatných deštích, které zasáhly Skotsko v noci a ve středu ráno.

Provozovatel skotské železnice sdílel na twitteru videa, jak se některé tratě v zemi doslova proměnily v řeky. Doprava byla kvůli zaplaveným kolejím značně omezena.

At Polmont, severe flooding has closed the line between here & Boness. This affects our Glasgow Edinburgh via Falkirk High/Grahamston and Glasgow Stirling routes. /6pic.twitter.com/eeGixpWa5J — Network Rail Scotland (@NetworkRailSCOT) August 12, 2020

Novinář věnující se britské železnici Philip Haigh uvedl na Twitteru, že šlo o vlaku z Aberdeenu do Glasgow, který zastavil jižně od Carmontu kvůli sesuvu půdy, pak se vracel zpátky do Stonehavenu, nejprve po koleji užívané běžně pro cesty směrem na jih, v Carmontu přejel na druhou kolej a krátce na to narazil na další sesuv půdy a vykolejil.

"Rozesmutněla mě zpráva o vážné nehodě v hrabství Aberdeenshire, moje myšlenky jsou s těmi, kteří jí byli zasaženi. Děkuji záchranářům, kteří pracují na místě," uvedl na twitteru britský premiér Boris Johnson.

