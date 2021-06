Ve slovenské obci se usadil medvěd, neměl strach z lidí. Utratili ho

Obyvatelé slovenské obce Sučany žili v poslední době ve strachu, v okolí se totiž pohyboval medvěd, který neměl strach z lidí ani hluku. Situace nakonec dospěla do bodu, kdy už neměl problém proniknout do chalup a hledat tam něco k jídlu. Podle místních byl navíc agresivní. Zásahový tým ho tak nakonec musel utratit.

V okolí slovenských obcí Sučany a Turany nedaleko Žiliny se zřejmě zalíbilo medvědovi, který děsil tamní obyvatele. Šelma byla nebojácná, takže se postupně čím dál víc přibližovala k lidským obydlím, kde nejspíš hledala něco k snědku, informoval web TVNoviny.sk.

"Při setkání s člověkem medvěd nejevil známky plachosti, nereagoval na plašení světlem, zvukovými efekty či světlicemi. Nevyrušila ho pyrotechnika, paintballové střelivo ani medvědí sprej. Všechny tyto druhy plašení vyzkoušel zásahový tým bez výsledku," uvedlo slovenské ministerstvo životního prostředí.

Pro obyvatele Sučan začala být situace neúnosná. Mladý medvěd si například vyhlídl chatu patřící panu Tiborovi. Rozbil okno a pronikl dovnitř, kde nadělal spoušť. "Vyrval dvoudílné okno, rozbil a vyhodil ven nábytek. Potraviny v chatě nebyly, jenom cukr," popsal pan Tibor, který může mluvit o štěstí, že v chatě zrovna nespal.

Medvěd tam nebyl poprvé, nikdy předtím prý však nebyl tak agresivní. Poté, co opustil chatu, si to zamířil rovnou do obce k popelnicím.

Šelmy se báli děti i dospělí. "Děti nechodí ven, jsou zavřené doma. I já jsem kvůli tomu zůstal doma, nešel jsem do práce," svěřil se pan Tomáš.

Na svou nebojácnost nakonec medvěd doplatil. Ve čtvrtek ráno ho zásahový tým Státní ochrany přírody utratil. Podle ministerstva životního prostředí nebylo možné zvíře odchytit a umístit do záchranné stanice či zoo. Byl zvyklý na život ve volné přírodě a nedokázal by se adaptovat na podmínky v zajetí.

Poprvé se v Sučanech lidé o medvědovi dozvěděli už v březnu. Tehdy se pohyboval po loukách a poblíž lesa. Když ho ale lidé začali potkávat přes den na svých zahradách, starosta věděl, že je situace špatná. V tu chvíli podle něj byl ohrožený nejen majetek, ale i životy lidí.

Na začátku května tohoto roku na Slovensku utratili dva medvědy, kteří se zatoulali na parkoviště hotelu. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: