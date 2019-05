Ve Středozemním moři se tvoří "ostrov", pláže na něm nenajdete

Mezi Korsikou a Elbou vznikl kvůli mořským proudům nový "ostrov", není ale co oslavovat, je totiž celý z odpadu. I když je to podle odborníků dočasné kvůli počasí v posledních dnech, není to zdaleka poprvé, kdy se skvrna, kterou tvoří hlavně plastový odpad, ve Středozemním moři objevila.