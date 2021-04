Ve světě se rozvolňuje. Očkovaní lidé někde nemusí nosit roušky

V německém Bavorsku se začínají mírně rozvolňovat koronavirová opatření. Od středy tam plně očkovaní lidé nemusí podstupovat testy na koronavirus. Přijíždějící naočkovaní také nejspíš nebudou muset podstoupit karanténu. To by bylo výhodné i pro naočkované české pendlery.

Kromě Bavorska rozvolňuje i řada dalších států. V USA nemusí plně očkovaní lidé venku nosit roušky. Prezident Joe Biden si během tiskové konference roušku symbolicky sundal.



"Navzdory tomu, že ještě nemáme vyhráno, tak jsme udělali obrovský pokrok jen díky vám, americkým občanům. Počty případů a úmrtí jsou výrazně nižší, než když jsem 20. ledna přebíral úřad. A stále klesají," řekl Biden.

Navzdory ne úplně příznivé situaci se rozhodli rozvolnit i v Nizozemsku. V zemi přestal platit zákaz nočního vycházení. Ve středu se také otevřely zahrádky restaurací a obchody.



"Cítím se trochu provinile, protože zdravotníci těžce pracují a my tu sedíme na zahrádce. Sice je to povolené, ale je to těžké. Na druhou stranu je důležité pro všechny podnikatele, aby znovu mohli své podniky otevřít," popsala svou zkušenost zákaznice.

Své brány po šesti týdnech turistům otevřelo i římské koloseum. Hned první den se na světoznámou památku přišlo podívat zhruba 400 lidí. Před pandemií sem denně zavítalo až 20 tisíc návštěvníků.

Španělské úřady zase vyhodnotily experiment, při kterém na koncert rockové skupiny Love of Lesbian pustily 5000 lidí. Všichni museli podstoupit antigenní test a po dobu koncertu mít nasazené roušky. Podle úřadů se s největší pravděpodobností nikdo na koncertě nenakazil.