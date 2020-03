Drobný muž měl břicho plné drog! V Praze ho odhalil pes Celní správy

Drogy za sedm milionů korun ukrýval v břiše cizinec, který přicestoval autobusem do Prahy. Přímo na nádraží Florenc ho díky speciálně cvičenému psovi zadrželi celníci. Muž měl v útrobách 80 kapslí s kokainem. Kdyby se jen jediná z nich protrhla, zabila by ho.

V ústech neskrýval podezřelý muž cigaretu, zato v břiše měl poklad. - alespoň pro svého drogového šéfa. Přesně 80 kapslí plných toho nejdražšího bílého prášku - kokainu. Kdyby se toto zboží prodalo na trhu, vydělal by si někdo až sedm milionů korun.

Celníci muže zadrželi na autobusovém nádraží Praha Florenc. Přicestoval tam linkou z Londýna a při namátkové kontrole si ho všiml speciálně cvičený pes. V tu dobu už bylo 24letému Nigerijci jasné, že zboží nedoveze. Následovalo vyšetření, které vše potvrdilo.

"Bylo to dohromady 900 gramů kvalitního kokainu," řekla Ivana Najmanová z Celní správy. "Netušíme, jak se to do něj vešlo. Byl drobné postavy, vysoký asi 160 centimetrů a vážil kolem 50 kilo," doplnila mluvčí Generálního ředitelství cel Martina Kaňková.

Kurýři-polykači užívají zpomalovače trávení, aby drogy zvládli dovézt až na místo určení. I v tomto případě trvalo několik dní, než z muže vše přirozenou cestou vyšlo. Kdykoliv se přitom mohla některá z kapslí porušit.

"Z policejní historie známe spoustu případů, kdy právě vlivem nedokonalého zabalení došlo k akutní intoxikaci a následně úmrtí osoby," popsal ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych.

Rekordní polykači prý zvládnou spořádat a udržet v sobě i více než 200 kapslí. I 80 kusů z Florence je ale v rámci České republiky výjimečné číslo.