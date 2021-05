Ve třech krajích je situace nepříznivá, do škol se tu další děti možná nevrátí

Mateřské školy a druhé stupně základních škol se od pondělí 10. května zřejmě neotevřou všude. Návrat dětí do lavic je v ohrožení ve třech krajích, kde podle ministerstva zdravotnictví není příznivá epidemická situace.

Zatímco v pondělí 10. května se v celém Česku otevřou obchody, návrat dětí do mateřských škol a na druhé stupně základních škol už tak jistý není na Vysočině, ve Zlinském a Jihočeském kraji.

"Původně jsme předpokládali, že otevřeme druhý stupeň škol v podstatě na celém území České republiky, ale čísla, která jsme měli včera (v pondělí, pozn. red.) k dispozici, nám to zatím úplně neumožnila ve třech krajích," vysvětlil ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) ve Snídani s Novou.

Znamená to, že na Vysočině, ve Zlínském a Jihočeském kraji se dříve než školy otevřou některé služby. "Myslím si, že děti by měly být na prvním místě," posteskla si maminka školou povinného dítěte z Českých Budějovic.

Podívejte se, jak na otevírání škol reaguje hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba:

"Přijde nám v zásadě nelogické, proč například Ústecký kraj, který má vyšší parametry incidence, je otevřený a ty další kraje jsou uzavřeny," postěžoval si ředitel českobudějovického gymnázia Antonín Sekyrka.

"Povolují se například fotbalové zápasy. To mě úplně nadzvedlo ze židle, že se dělají nějaké výjimky a to školství je až někde na druhé koleji," nešetří kritikou ředitel ZŠ Bezdrevská Pravoslav Němeček. Definitivně má vláda rozhodnout ve čtvrtek. Školy tak ale budou mít minimum času na přípravu.

"Dodávka testů je přerušená, vláda nám je nedodala. Máme si je nakoupit sami, teď nevíme, jestli si máme nakoupit jenom pro první stupeň, nebo jestli první a druhý stupeň budou otevřeny dohromady," poukazuje na nejistotu ředitelka rožnovské základní školy Romana Kábelová.

"U nás je to komplikace třeba pro školní jídelnu, protože ta do poslední chvíle neví, jestli si má objednat potraviny, nebo nemá," vysvětluje Němeček.

V Praze, kde už se školy otevřely, řeší rostoucí počet nakažených žáků. "Číslo R se bohužel pozvolna vrací k 1 a v pražských školách už je 714 žáků v karanténě. Musíme se teď zaměřit na to, aby byl přechod na PCR testování co nejrychlejší a co nejvíce metodicky propracovaný, aby mohly být školy v tomto i dalším školním roce skutečně bezpečné," informoval na twitteru pražský radní pro oblast školství Vít Šimral (Piráti).