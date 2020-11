Ve vánočním stromu v New Yorku našli sovu. Ujela za tři dny 270 km

Velké překvapení zažili zaměstnanci Rockefellerova centra v New Yorku, když instalovali vánoční strom. Byla v něm schovaná malá sova, která tak při přepravě 23 metrového smrku urazila za tři dny 270 kilometrů.

Velmi plachý noční pták, kterého je možné zpozorovat jen velmi vzácně, je v pořádku v péči zvířecího útulku, který se o neobvyklý příběh podělil na sociálních sítích.

Sova se s největší pravděpodobností ukrývala ve smrku, už když ho káceli. Po svázání větví kvůli přepravě na návěsu kamionu zůstala uvězněná uvnitř a vezla se coby černý pasažér 270 kilometrů. Cesta trvala tři dny.

Probuzení uprostřed velkoměsta bylo pro plachého ptáka takovým šokem, že se ani nepokusil uletět. Zaměstnanci centra ho opatrně chytili a předali místnímu útulku pro volně žijící zvířata.

Sova, jež dostala jméno Rockefeller, je podle prvních informací naprosto v pořádku, což provozovatelé útulku považují za zázrak. Až si po výletu do New Yorku, který hned tak někdo z jejích příbuzných neabsolvuje, odpočine, bude vrácena do přírody.