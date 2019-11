"Ve vězení jsem nemohl vydělávat!" Muž chce odškodnění za exekuci

Pavel Dekař najel před devíti lety v Brně do dětí ze školky a dvě zranil. Za to strávil několik měsíců ve vězení a měl i povinnost zaplatit odškodné zraněné dívce. Peníze za něj zaplatila pojišťovna a teď je po něm vymáhá. Muž to odmítl s tím, že nemohl ve vězení vydělávat, a tak žádal odškodnění po státu.