Ve vlacích v létě zlobí klimatizace! Cestující mají nárok na odškodné

Další vlna veder, která do Česka míří, může příští týden výrazně zkomplikovat veřejnou dopravu. Kvůli vysokým teplotám už letos v několika soupravách přestala fungovat klimatizace. Lidé pak museli zvládnout cestu v nesnesitelných podmínkách.

Pot, zápach, bolest hlavy či naštvanost – právě to v posledních dnech často zažívají cestující ve vlacích. "Včera jsme vlastně jeli do Brna a zůstali jsme tam hodinu a půl stát a přestala fungovat klimatizace," řekla svou zkušenost cestující. "Je samozřejmě hrozný vedro a všichni ty lidi se potí a občas to není úplně příjemný, když třeba stojí za mnou vysoký pan, který se hodně potí,“ popsala další žena.

"V extrémně teplých dnech dochází k závadám klimatizací. Pokud by v té soupravě byl velký počet vozů, které nefungují, tak v krajním případě přistoupíme třeba i ke zrušení vlaku," řekl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.



Při problémech se státní dopravce snaží přesunout cestující do vozů, kde klimatizace funguje. Stejně to dělá i Regiojet. "Když je takto dlouhodobě teplo, ty teploty jsou nad 30 stupňů, tak může dojít k tomu, že ta účinnost klimatizace se oslabí," popsal mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

"V letošním roce jsme nezaznamenali žádný problém s klimatizací. V minulém roce se jednalo o sporadické případy," řekl Emil Sedlařík, mluvčí Leo Expressu. Velká část lidí ale netuší, že má nárok na kompenzaci, pokud se klimatizace porouchá.

U Českých drah musí cestující o odškodnění zažádat průvodčího vlaku, stačí mu jen ukázat jízdenku a na místě od něj dostanou 30 korun. Regiojet dává odškodnění až do plné ceny jízdenky.



Leo express nabízí cestujícím odškodnění ve vyši 25 procent z ceny jízdného. Zažádat si o něj mohou přes call centrum.