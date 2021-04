Ve vládě se bojuje o otevření škol. Babiš je proti Plagovi a odborníkům

Premiér Andrej Babiš (ANO) nesouhlasí s návrhem ministra školství Roberta Plagy (za ANO) na návrat žáků do lavic. Vadí mu hlavně rotační výuka a to, že by se vrátila jen část dětí. Zástupci škol i opozice naopak plán ministerstva podporují.

Kolik dětí se už za týden vrátí do škol a školek. To je teď hlavní bod sporu mezi resortem školství a premiérem. Ministr Plaga chce od 12. dubna vrátit do lavic žáky prvního stupně základních škol a do školek předškoláky. Podle školských organizací i opozice to stačí, podle premiéra ne.



"Pro mě byl totální šok mateřské školky. Že půjdou jen šestileté děti. Co ten zbytek," ptá se premiér Babiš. Odborníci s návrhem ministerstva ale souhlasí. "Návrat je podmíněn testováním žáků. Nedovedu si představit, jak by malé děti ve školkách prováděly testování samy na sobě," vysvětlil jeden z důvodů šéf Unie školských asociací Jiří Zajíček.

Předseda vlády ovšem kritizuje i rotační výuku na základních školách. "Týden bude dítě ve škole a další týden musíte řešit, kde bude ten další týden," nechápe premiér.

Prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý to ale podporuje. "Považuji to za dobrý model v této situaci. Navíc je to systém, který funguje všude v Evropě," řekl.

Pokud se školy otevřou, rotační systém by se měl podle ministerstva zavést právě pro první stupně základních škol. Pro ostatní žáky zřejmě zůstanou školy zavřené i po 12. dubnu. Do lavic by se mohli začít vracet i na základě epidemické situace v daném regionu.

S návrhem ministra Plagy, aby se rozhodovalo na úrovni regionů, ale Babiš také nesouhlasí a za pravdu mu dává i část opozice, podle které by se mělo rozhodovat celorepublikově. "Pokud stát vyhodnotí, že epidemická situace v zemi celková to umožňuje, tak ať se ty děti vracejí," myslí si místopředseda ODS Martin Baxa.

Konkrétní termín i podmínky, za kterých by se školy mohly začít otevírat, by měla vláda projednat v úterý.